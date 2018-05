Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnmobil und BMW ...

Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnmobil und BMW gestohlen.

Lippe - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag an der Jenaer Straße ein Wohnmobil geöffnet und darin nach Beute gesucht. Ferner stahlen sie einen schwarzen BMW X3, der in der Nähe vor einem Haus geparkt war. Bereits in der vergangenen Woche sind in dem Wohnviertel Einbrüche in Wohnmobile gemeldet worden, so dass ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen ist. Der BMW-Diebstahl dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf das Konto der Täter gehen. Zeugen haben zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr am Tatort Geräusche vernommen. Es klang, als wenn sich Personen leise unterhielten. Kurze Zeit später wurde ein Fahrzeugmotor gestartet. Weitere Zeugen wurden bereits vorher auf eine kleine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die sich gegen 23.00 Uhr in unmittelbarer Nähe eines im Finkenweg abgestellten Transporters aufhielt. Der BMW X3 ist mit LIP-Kennzeichen zugelassen. Das KK Bad Salzuflen sucht nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem BMW-Diebstahl gemacht haben oder denen das Fahrzeug und die darin befindlichen Personen vielleicht in der Nacht aufgefallen sind. Auch wer Angaben zum Verbleib des Wagens oder zu den beobachteten Jugendlichen machen kann, wird gebeten sich zu melden. Alle Hinweise bitte unter 05222 / 98180.

