Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Fahrt in die Leitplanke.

Bad Salzuflen. Fahrt in die Leitplanke.

Lippe - Am Dienstagmorgen befuhr eine 21-jährige Frau aus Lemgo die Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld. Zwischen den Abfahrten Retzen und Messe geriet gegen 8:15 Uhr ein schwarzer VW Touran auf ihren Fahrstreifen. Um nicht mit dem Fahrzeug zu kollidieren, wich die Frau nach links aus. Der schwarze VW prallte gegen die Leitplanke auf der, in seine Fahrtrichtung gesehen, linken Seite. Anschließend flüchtete der Fahrer des VW weiter in Richtung Lemgo. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem Fahrzeug und seinem Fahrer machen können. Die linke Fahrzeugseite des VW müsste einen entsprechend Schaden aufweisen. Ihre Hinweise teilen Sie bitte dem Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 95950 mit.

