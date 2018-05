Polizei Lippe / Bad Salzuflen. In Hecke gefahren.

Bad Salzuflen. In Hecke gefahren.

Lippe - In Höhe der Paul-Schneider-Straße 46 ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr, und Freitag 19.00 Uhr, in eine Hecke gefahren. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro und verschwand vom Unfallort. Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

