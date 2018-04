Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Mercedes entwendet

Bad Salzuflen - Mercedes entwendet

Lippe - Am vergangenen Wochenende, von Samstagmittag, 07.04., 13.15 Uhr bis Montagmorgen, 09.04.18, um 07.30 Uhr, wurde in Bad Salzuflen ein silberner Mercedes Benz entwendet. Das Gebrauchtfahrzeug stand ohne Kennzeichen zum Verkauf auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Herforder Straße, so dass zum Transport möglicherweise ein Abschleppfahrzeug beim Diebstahl verwendet worden sein könnte. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salzuflen unter 05231 - 6090.

