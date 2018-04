Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Nach Gaststättenbesuch ...

Bad Salzuflen - Nach Gaststättenbesuch eingesperrt und bestohlen

Lippe - (RB) Nachdem ein 52-jähriger Mann aus Bad Salzuflen zusammen mit einem 28-jährigen, ebenfalls aus Bad Salzuflen stammenden, Mann gemeinsam eine Gaststätte besucht hatte, beschloss man im Anschluss zu Hause beim 52-Jährigen noch weiter zu feiern. Dies nutzte der 28-Jährige dazu, den 52-Jährigen in einem Zimmer der ersten Etage einzuschließen und dann zu bestehlen. Er entwendete Wertgegenstände im Wert von ca. 1500 EUR aus der Wohnung und verschwand in unbekannte Richtung. Der 52-Jährige befreite sich aus dem Zimmer, indem er aus dem Fenster sprang. Dabei verletzte er sich leicht. Als er in seiner Wohnung zurück war, stellte er den Diebstahl seiner Wertgegenstände fest.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe