Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Parkenden Pkw angefahren und ...

Bad Salzuflen - Parkenden Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe - (RB) Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße in Schötmar. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen einen geparkten Pkw Ford in blau gefahren. Anstelle auf den Berechtigten des angefahrenen Pkw zu warten, flüchtete der Verursacher. Wer zur angegebenen Zeit den Unfall beobachtet hat oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiwache in Bad Salzuflen zu wenden unter Tel. 05222 98180.

