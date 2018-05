Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Parkplatzschranke mutwillig ...

Bad Salzuflen. Parkplatzschranke mutwillig beschädigt.

Lippe - Unbekannte haben die Schranke zum Parkplatz der "Agentur für Arbeit" an der Straße "Zur Salze" beschädigt. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist der Schrankenbalken vollständig verbogen worden. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Wem etwas im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05222 / 98180 an die Kripo in Bad Salzuflen zu wenden.

