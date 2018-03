Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Schötmar. Skoda beschädigt.

Bad Salzuflen - Schötmar. Skoda beschädigt.

Lippe - An der Wasserfuhr ist am Montag ein schwarzer Skoda durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand von 11.45 Uhr bis gegen 12.15 Uhr etwa in Höhe der Hausnummer 19 am Straßenrand, als der linke Außenspiegel "abrasiert" wurde. Ohne sich zu melden, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Beschädigung nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe