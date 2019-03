Polizei Lippe / Bad Salzuflen-Schötmar. Täter schneiden Loch in ...

Bad Salzuflen-Schötmar. Täter schneiden Loch in Ford Transit

Lippe - (KL) Einen ungewöhnlich Einstieg nutzten Diebe in der Nacht zu Freitag, 22.03.2019, um Werkzeug aus einem Firmenwagen zu stehlen.

Ein 49-jähriger Mitarbeiter nahm am Donnerstagabend den Bulli seiner Firma mit nach Hause und stellte ihn gegen 22:00 Uhr in der Kilianstraße ab. Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr bemerkte er, dass unbekannte Täter ein Loch in die Fahrzeugwand bzw. in die Schiebetür geschnitten hatten. Durch dieses Loch hatten sie eine Kettensäge, einen Akkuschrauber und eine Akkuflex entwendet. Ein Nachbar hatte in der Nacht ein lautes Geräusch gehört, dies aber keiner Straftat zugeordnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 22:00 Uhr und 06:45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 05222-98180 in Bad Salzuflen zu melden.

