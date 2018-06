Polizei Lippe / Bad Salzuflen. T5 beschädigt.

Bad Salzuflen. T5 beschädigt.

Lippe - In der Schießhofstraße ist am Montagnachmittag ein weißer VW Buli durch einen Opel Corsa beschädigt worden. Die Fahrerin kam ihren Pflichten nicht nach und verschwand. Die Kollision ereignete sich gegen 15.30 Uhr, als die Frau in Richtung Hochstraße unterwegs war und dabei den rechtsseitig geparkten Buli berührte. Der entstandene Sachschaden am VW beträgt etwa 500 Euro. Ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern, setzte die Fahrerin ihren Weg fort. Am Steuer soll eine junge Frau und auf der Rückbank zwei Kinder gesessen haben. Weitere Hinweise zum Opel oder zur Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

