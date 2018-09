Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Täter kamen in der Nacht.

Bad Salzuflen. Täter kamen in der Nacht.

Lippe - Aus einem Gartenhaus auf einem Hausgrundstück an der Schumannstraße ist in der Nacht zum Freitag ein schwarzgrünes Fahrrad der Marke KTM, Typ Veneto Light Disc, gestohlen worden. Zwischen 02.30 Uhr und 03.30 Uhr haben Anwohner in der Straße Hundegebell vernommen, so dass es sich um die Tatzeit gehandelt haben könnte. Zeugen bemerkten daraufhin in unmittelbarer Nähe des Tatortes zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Einer soll 180 cm groß und dürr sein. Er trug eine "schlabbrige" Mütze. Der andere ist wesentlich kleiner, war schwarz gekleidet und hat einen so genannten Irokesenschnitt. Ob die Männer tatsächlich etwas mit der Tat zu tun haben, ist nicht bekannt. Das KK Bad Salzuflen bittet um weitere Hinweise in der Sache. Wer nähere Angaben zu den Unbekannten oder sonst zur Sache machen kann, möge sich bitte unter 05222 / 98180 melden.

