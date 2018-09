Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Vandalismus am Stadtarchiv

Bad Salzuflen - Vandalismus am Stadtarchiv

Lippe - (KF) Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, warfen zwei bisher unbekannte Männer eine Fensterscheibe des Stadtarchivs in der Martin-Luther-Straße ein. Beide konnten unerkannt entkommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen, Tel. 05222 / 98180.

