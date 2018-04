Polizei Lippe / Bad Salzuflen. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Bad Salzuflen. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Lippe - In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter die Kassenautomaten im "Parkhaus Ostertor" an der Osterstraße aufgebrochen. Die Tatzeit lag vermutlich zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr. Nach derzeit vorliegenden Informationen geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Möglicherweise war aber noch ein weiterer im Spiel. Ob die Täter überhaupt nennenswerte Beute gemacht haben ist fraglich, da die Kassenautomaten in regelmäßigen Abständen geleert werden. Allerdings ist der Sachschaden nicht unbeträchtlich. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat oder wem möglicherweise ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, der möge sich bitte unter 05222 / 98180 an die Kripo in Bad Salzuflen wenden.

