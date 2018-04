Polizei Lippe / Bad Salzuflen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Salzuflen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Lippe - (RB) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:54 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomat an der Wasserfuhr auf, indem sie diesen vermutlich mit einer sog. Flex auftrennten. Aus dem Automat wurden Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bad Salzuflen unter Tel. 05222/98180 zu wenden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe