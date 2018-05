Polizei Lippe / Barntrup - Alverdissen. Kradfahrer ...

Barntrup - Alverdissen. Kradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Lippe - Auf der Straße Ostersiek in Alverdissen kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge war ein 70-jähriger Autofahrer mit seinem Opel gegen 13.00 Uhr auf dem Ostersiek in Richtung Reinerbeck unterwegs und bog nach links in die Hummerbrucher Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Motorradfahrer, der nach dem Aufprall von seiner Suzuki auf die Straße geschleudert und dort noch von dem PKW Honda einer 34-Jährigen berührt wurde, die sich hinter dem Opel befand. Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen des Motorradfahrers ist zusätzlich ein Rettungshubschrauber samt Notarzt angefordert worden. Der Ostersiek ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zusätzlich hat die Polizei einen Sachverständigen eingeschaltet. Die Sachschadenshöhe liegt bei etwa 12.000 Euro. Am Opel und am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

