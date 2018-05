Polizei Lippe / Barntrup - Gegen Baum gefahren und dabei verletzt

Barntrup - Gegen Baum gefahren und dabei verletzt

Lippe - (RB) Am Samstag, gegen 15:57 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Bad Pyrmont die Detmolder Straße zwischen Barntrup und Selbeck. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit kam sie von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Die 19-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. An ihrem Pkw und an dem Baum entstand erheblicher Sachschaden.

