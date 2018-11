Polizei Lippe / Barntrup. Radfahrer verschwand nach Verkehrsunfall.

Barntrup. Radfahrer verschwand nach Verkehrsunfall.

Lippe - Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag in der Bellenbruchstraße, etwa in Höhe des Lidl-Marktes, einen Unfall beobachtet haben. Gegen 12.15 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem weißen VW Fox in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und hatte in Höhe des Lidl-Marktes die für beide Fahrtrichtungen geltende Fahrbahnverengung erreicht. Im gleichen Moment kam ihm ein Radfahrer entgegen, der plötzlich nach links zog, um vermutlich auf den Discounter-Parkplatz zu gelangen. Der Autofahrer wich sofort nach rechts aus um eine Kollision zu verhindern. Dabei krachte seinen Wagen jedoch gegen die Beschilderung der Fahrbahnverengung. Der Radfahrer hielt kurz an und verschwand danach einfach. Er trug eine grüne Jacke und hatte auf dem Kopf eine Pudelmütze. Aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes sind Zeugen der Ansicht, dass er aus den südlichen oder südöstlichen Nachbarstaaten stammen könnte. Der Schaden am VW beträgt geschätzte 1.500 Euro. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

