Polizei Lippe / Blomberg - Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Blomberg - Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Lippe - (KF)Am späten Samstagabend befuhr ein 26jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem PKW Ford die Straße Klus von Bad Pyrmont in Richtung Barntrup. In Höhe Ortsteil Graben bemerkte er zu spät zwei vor ihm wartende PKW, die von der Straße Klus nach links in die Straße Hiddensen einbiegen wollten. Um ein Auffahren auf die beiden wartenden Autos zu verhindern leitet der junge Mann eine Vollbremsung ein und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit einem PKW Suzuki, der von einer 48jährigen Frau aus Pöcking gelenkt wurde. In dem Fahrzeug des Unfallverursachers wurden zwei Personen leicht und eine 26jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im begegnenden Suzuki wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 15.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden eingeschleppt. Der Unfallort blieb für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe