Polizei Lippe / Blomberg - Schwerer Vorfahrtsunfall auf der ...

Blomberg - Schwerer Vorfahrtsunfall auf der Ostwestfalenstraße

Lippe - (RB) Am heutigen Tag kam es um 16:58 Uhr auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Einmündung Talstraße (Mossenberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Paderborn beabsichtigte mit ihrem Pkw aus der Talstraße kommend nach links auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo einzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw eines 61-jährigen Steinheimers, der die Ostwestfalenstraße aus Richtung Lemgo kommend in Richtung Steinheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch beide Unfallbeteiligten schwer und ein Beifahrer des 61-jährigen Steinheimers leicht verletzt wurden. Alle 3 Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Ostwestfalenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 19:35 Uhr voll gesperrt werden.

