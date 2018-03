Polizei Lippe / Blomberg. Vandalen in der Schule.

Blomberg. Vandalen in der Schule.

Lippe - Bislang Unbekannte drangen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das Schulzentrum am Ostring ein. Dort randalierten die Täter herum. Sie brachen Schränke auf und entleerten Feuerlöscher. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu der Tat oder auf die Vandalen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 - 96930.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5051 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe