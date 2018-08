Polizei Lippe / Blomberg. Versuchter Einbruch in Vereinsheim.

Blomberg. Versuchter Einbruch in Vereinsheim.

Lippe - Am Wochenende versuchten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag in das Vereinsheim eines Hundesportvereins am Braunenkamp einzudringen. Dabei beschädigten sie eine Leichtbauwand, gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu dem versuchten Einbruch gemacht haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

