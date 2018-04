Polizei Lippe / Bösingfeld - Vorrang missachtet

Bösingfeld - Vorrang missachtet

Lippe - (RB) Am Samstag, gegen 13:10 Uhr, beabsichtigte ein 65-jähriger Mann aus Brake (in Norddeutschland) mit seinem Pkw aus der Einfahrt des Penny-Marktes an der Straße Am Bahnhof auf diese einzubiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte 54-jährige Extertalerin, welche mit ihrem Pkw auf der Straße Am Bahnhof unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Dadurch entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR und die Extertalerin verletzte sich leicht.

