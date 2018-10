Polizei Lippe / Detmold. 36-Jähriger von zwei Tätern angegangen ...

Detmold. 36-Jähriger von zwei Tätern angegangen und verletzt.

Lippe - Ein 36-jähriger Radfahrer wurde am Montagabend auf dem Niedernfeldweg Opfer einer körperlichen Attacke und musste anschließend im Klinikum ambulant behandelt werden. Der Mann fuhr gegen 22.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Hauptschule / Sportplatz und der Orbker Straße. Als er sich in Höhe des Vereinsheims am Sportplatz befand, wurde ihm der Weg von zwei Unbekannten versperrt, die Zigaretten von ihm forderten. Nachdem er ihnen mitteilte, dass er keine habe, wurde er von einem der Unbekannten attackiert, so dass er samt Rad auf die Seite fiel und sich verletzte. Das Duo verschwand anschließend auf alten Herrenrädern in Richtung "Arnims Park". Beide sind vermutlich zwischen 15 und 20 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Die Jugendlichen waren zur Tatzeit dunkel gekleidet und sprechen akzentfreies Deutsch. Auf dem Kopf trugen beide eine beigefarbene Baseballkappe. Wer Angaben zu dem Duo machen kann oder die Tat beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 mit dem KK Detmold in Verbindung zu setzen.

