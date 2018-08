Polizei Lippe / Detmold. 500 Euro Sachschaden ...

Detmold. 500 Euro Sachschaden ...

Lippe - ... hat ein Unbekannter angerichtet, weil er am Dienstagvormittag in der Oesterhausstraße einen geparkten VW-Buli mit seinem Fahrzeug berührt hat. Der Unfall ist zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr geschehen. Der weiße VW parkte in Höhe der Hausnummer 1b, als der Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro am Heck entstanden ist. Bei der Unfallaufnahme kam die Polizei zu der Erkenntnis, dass die Beschädigung auch durch ein Fahrrad verursacht worden sein kann. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Geschehen gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

