Polizei Lippe / Detmold - Bei Verkehrskontrollen zwei ...

Detmold - Bei Verkehrskontrollen zwei Führerscheine sichergestellt

Lippe - (KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 25jähriger Detmolder mit seinem PKW Opel die Sachsenstraße in Detmold. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Kurze Zeit später fiel in der Heidebachstraße ein 50jähriger Audifahrer aus Detmold auf. Auch er stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Der Mann musste nach Blutprobenentnahme ebenfalls seinen Führerschein abgeben. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

