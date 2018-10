Polizei Lippe / Detmold / Blomberg. Aktionswoche Riegel vor! ...

Detmold / Blomberg. Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" zur Einbruchsprävention.

Lippe - In der dunklen Jahreszeit steigt das Einbruchsrisiko besonders zur Tageszeit an. Damit keine ungebetenen Gäste ins Haus gelangen, gibt es in der Aktionswoche vom 24. bis zum 31. Oktober 2018 zahlreiche Tipps, wie Häuser und Wohnungen gesichert werden können. In der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer" gibt die Polizei wieder einmal Hilfestellung bei der Prävention von Wohnungseinbrüchen (wir berichteten am vergangenen Freitag). Am kommenden Mittwoch (24. Oktober) stehen die Experten des Kriminalkommissariates "Kriminalprävention / Opferschutz" in ihrem Beratungsmobil interessierten Bürgerinnen und Bürgern auf dem Detmolder Markplatz zum Thema zur Verfügung. Beratungszeiten sind von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr vorgesehen. Machen Sie Gebrauch davon! Darüber hinaus können Interessierte am gleichen Tage das im Blomberger Integrationszentrum "Haus im Paradies", Holstenhöfener Straße 4, angebotene Sicherheitsgespräch in der Zeit vom 18.00 Uhr bis gegen 19.30 Uhr mit einer Expertin der Polizei annehmen.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe