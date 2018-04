Polizei Lippe / Detmold. Dieb wird auf frischer Tat erwischt.

Detmold. Dieb wird auf frischer Tat erwischt.

Lippe - (AK) Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr entwendete ein Dieb die Außenspiegel eines Kleinkraftrades und wurde dabei von Polizeibeamten in zivil beobachtet. Ein 56-jähriger Detmolder ging von der Paulinenstraße in die Arminstraße, wo er seinen Pkw abgestellt hatte. Kurz vor seinem Pkw parkte ein Kleinkraftrad. Der Detmolder schaute sich zunächst prüfend um, ob er unbeobachtet sei und demontierte nun die Außenspiegel des Kleinkraftrades. Anschließend versteckte er die Spiegel in seinem Pkw. Er wurde bei der Tatausübung durch zwei Polizeibeamte in zivil beobachtet, denen der Detmolder bereits zuvor aufgefallen war. Er wurde noch an seinem Pkw von den Beamten angesprochen. Der Geschädigte erhielt seine Außenspiegel noch vor Ort zurück. Gegen den 56-Jährigen wurde eine Strafanzeige geschrieben.

