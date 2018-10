Polizei Lippe / Detmold. Einbrecher in der Lagerhalle.

Detmold. Einbrecher in der Lagerhalle.

Lippe - Unbekannte verschafften sich über das vergangene Wochenende gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle eines Betriebes in der Gehrenkampstraße. Daraus entwendeten sie verschiedenstes Diebesgut. Unter anderem fiel den Einbrechern Designerkleidung in die Hände. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch oder ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5051 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe