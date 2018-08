Polizei Lippe / Detmold. Einbrecher kommen durch die Terrassentür.

Detmold. Einbrecher kommen durch die Terrassentür.

Lippe - Unbekannte Täter gelangten gestern Nachmittag zwischen 16:30 und 17 Uhr durch eine unverschlossene Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße "Am Grotenhof", während sich die Bewohner im Garten aufhielten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Über die Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Eine Zeugin hat eine verdächtige Person bemerkt, die sich gegen 16:45 Uhr am Haus aufgehalten hat. Diese Person kann nur oberflächlich beschrieben werden. Sie soll ca. 1,60 m groß sein und rot-braune Haare haben. Bekleidet war die Person mit einem pinkfarbenen Shirt. Ob es sich bei der Person um den Täter oder die Täterin handelt, steht nicht fest. Der Einbruch zeigt, wie dreist Täter vorgehen. Die Polizei rät deshalb Türen und Fenster auch zu verschließen, wenn man das Haus nur kurz verlässt oder sich auch im direkten Umfeld des Hauses aufhält. Wer gestern verdächtige Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht hat oder Hinweise zu beschriebenen Person geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5052 Fax: Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe