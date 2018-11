Polizei Lippe / Detmold. Einbruch in Restaurant.

Detmold. Einbruch in Restaurant.

Lippe - In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in ein Restaurant an der Ernst-Hilker-Straße (Nordring) in Höhe eines dortigen Supermarktes eingestiegen. Die Täter suchten insbesondere in den Büros nach Beute. Was sie letztendlich gestohlen haben, steht noch nicht abschließend fest. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Parkplatz. Außerdem führt ein Fuß-/Radweg vor dort in den Ortsteil Klüt. Welchen Weg der oder die Täter genommen haben, steht nicht fest. Das KK Detmold bittet daher Zeugen, die in dem genannten Bereich Personen oder Fahrzeuge in verdächtiger Weise beobachtet haben, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

