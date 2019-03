Polizei Lippe / Detmold - Fahrzeug beschädigt

Detmold - Fahrzeug beschädigt

Lippe - (LW) In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Karl-Werhahn-Straße einen KIA-Geländewagen. Sie zerstachen zwei Reifen, zerschlugen ein Fenster und schütteten eine unbekannte Flüssigkeit in das Fahrzeug. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090

