Polizei Lippe / Detmold. Flucht ist zwecklos.

Detmold. Flucht ist zwecklos.

Lippe - Am frühen Donnerstagmorgen sollte der Fahrer eines grauen Audis auf der Heidenoldendorfer Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Stattdessen beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Wagen und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Obwohl er bei Rotlicht über eine Kreuzung fuhr und seine Fahrzeugbeleuchtung ausschaltete, blieben die Polizisten an dem Fahrzeug dran. In der Robert-Koch-Straße stellte der Fahrer seinen Wagen schließlich ab und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Die Beamten waren jedoch schneller und konnten den Mann stellen. Es handelte sich um einen 18-Jährigen aus Lage. Schnell war auch klar, warum er nicht von den Beamten kontrolliert werden wollte. Er hatte vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken. Nun wartet ein Strafverfahren auf den jungen Lagenser. Seinen Führerschein behielten die Beamten gleich ein.

