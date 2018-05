Polizei Lippe / Detmold - Handtaschenraub

Detmold - Handtaschenraub

Lippe - (RB) Eine 63-jährige Kölnerin wurde in der Detmolder Braugasse Opfer eines Straßenraubes. Am Sontag gegen 17:30 Uhr hatte sie auf einer Bank gesessen und telefoniert, als plötzlich eine unbekannte Person versuchte ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem dies misslang, ergriff der Täter die Handtasche der Rheinländerin, welche sie am Arm trug und entriss ihr diese. Er flüchtete mit einer weiteren männlichen Person über die Bruchmauerstraße in die Auguststraße. Bei dem Täter soll es sich um einen 18 bis 25-jährigen Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Er soll zwischen 175 cm und 180 cm groß und schlank gewesen sein und zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpulli getragen haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Detmold unter Tel. 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

