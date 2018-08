Polizei Lippe / Detmold - Handtaschenraub an der Bielefelder Straße

Detmold - Handtaschenraub an der Bielefelder Straße

Lippe - (KF) Am Dienstagabend, gegen 22:40 h, wurde eine 54jährige Frau aus Detmold Opfer eines Raubüberfalls. Die geschädigte Frau war zu Fuß auf dem Heimweg nach Heidenoldendorf. Auf dem oberhalb der Bielefelder Straße liegenden Fußweg zwischen Im Lindenort und Felix-Fechenbach-Straße schlichen sich drei Männer unbemerkt von hinten an die Frau heran, schubsten sie zu Boden und entrissen ihr eine Umhängetasche. In der Umhängetasche befand sich ihre Handtasche mit Portemonnaie, Bargeld, Hausschlüssel und Handy. Die Frau wurde durch den Überfall leicht verletzt. Die drei Männer konnten unerkannt in Richtung der Straße Im Lindenort flüchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Bisher liegt folgende Täterbeschreibung vor: Drei männliche Täter, etwa 20-25 Jahre alt, einer der drei trägt kurzes schwarzes Haar und war dunkel gekleidet. Die beiden anderen konnten bisher nicht weiter beschrieben werden. Alle drei Täter sprachen Hochdeutsch. Hinweise bitte an die Kripo Detmold, Tel. 05231 6090.

