Polizei Lippe / Detmold - hochwertige Fahrräder entwendet

Detmold - hochwertige Fahrräder entwendet

Lippe - (LW) Mehrere hochwertige Fahrräder wurden am Wochenende in Detmold entwendet. Am Freitag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr wurde in der Elisabethstraße aus einem Hinterhof ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Herkules im Wert von ca. 2.000 Euro gestohlen. Am Marktplatz entwendeten unbekannte Täter ebenfalls am Freitag, im Tatzeitraum zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens im Wert von ca. 3.200 Euro und an der Röntgenstraße zwischen 16.20 und 21.40 Uhr ein E-Bike der Marke Giant im Wert von mehreren Hundert Euro. Bereits am Donnerstag um die Mittagszeit herum war ein grünes Mountain Bike der Marke "Cube" das Objekt der Begierde. Das Rad im Wert von ca. 800 Euro wurde von einem Fahrradstellplatz an der Martin Luther Straße entwendet. Dazu kommt noch der Diebstahl eines schwarz-grünen Rades der Marke FOCUS. Dieses ca. 620 Euro teure Rad war in der Mittelstraße in Höhe der Woldemarstraße abgestellt. Wie alle anderen Räder war auch dieses ordnungsgemäß gesichert. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

