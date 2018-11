Polizei Lippe / Detmold-Klüt. Einbruch scheitert.

Detmold-Klüt. Einbruch scheitert.

Lippe - Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Mittelstraße einzusteigen. Der Mann betrat gegen 6:30 Uhr das Grundstück und versuchte vergeblich von der Terrasse aus auf einen Balkon zu steigen. Anschließend entfernte sich der Mann. Der Täter ist etwa 25 - 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Auf der Rückseite des Pullovers befindet sich die Applikation eines Kreuzes, versehen mit den Buchstaben "F", "D" und "K". Hinweise zu dem Einbruchversuch oder auf den Täter richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5051 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe