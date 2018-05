Polizei Lippe / Detmold - Klüt. Kollision zwischen PKW und ...

Detmold - Klüt. Kollision zwischen PKW und Motorrad.

Lippe - Auf der Lemgoer Straße kam es am Samstag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der 54-jährige Motorradfahrer musste anschließend ambulant im Klinikum behandelt werden. Eine 21-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Lemgo unterwegs und wollte zwischen den Einmündungen Aachener Straße und Brokhauser Straße drehen, weil sie ihr eigentliches Fahrziel bereits passiert hatte. Sie fuhr nach Angaben von Zeugen zunächst ganz nach rechts und zog dann nach links rüber, um eine gegenüberliegende Grundstückszufahrt als Wendemöglichkeit in einem Zug zu nutzen. Dabei kam es zu der Kollision mit dem in die gleiche Richtung rollenden Zweiradfahrer, der zwar noch voll abbremste aber dennoch seitlich gegen den PKW prallte. Der 54-Jährige hatte Glück im Unglück und erlitt keine schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

