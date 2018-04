Polizei Lippe / Detmold - Leitpfosten auf die Fahrbahn gelegt

Detmold - Leitpfosten auf die Fahrbahn gelegt

Lippe - (LW) Unbekannte Täter rissen am frühen Samstagmorgen an der Lageschen Straße in Höhe der Einmündung "Hinter den Pinneichen" einen Leitpfosten samt Betonsockel aus dem Erdreich und legten diesen auf die Fahrbahn der Lageschen Straße. Gegen 04.05 Uhr fuhr eine 38-jährige Detmolderin mit ihrem VW Passat über das Hindernis und beschädigte sich dabei den Pkw im Frontbereich erheblich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

