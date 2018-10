Polizei Lippe / Detmold. Mehrere Unfallfluchten.

Detmold. Mehrere "Unfallfluchten".

Lippe - Am Montag sind der Polizei mehrere so genannte "Unfallfluchten" gemeldet worden. Bei allen Delikten handelt es sich um klassische Parkplatzunfälle, nach denen sich der jeweils mutmaßliche Verursacher nicht zu erkennen gegeben hat. Auf der Remmighauser Straße ist gegen 16.30 Uhr ein weißer BMW-Mini durch ein blaues Fahrzeug in Höhe des rechten Außenspiegels berührt und beschädigt worden. Die 24-jährige Fahrerin des Minis wartete in einem verkehrsbedingten Rückstau als Linksabbiegerin von der Remmighauser Straße in die Hornsche Straße und stand etwa in Höhe des ALDIs. Plötzlich fuhr rechts ein blauer Wagen, vermutlich ein SUV, an ihr vorbei, beschädigte den Außenspiegel ihres Wagens und verschwand schnell geradeaus über die Kreuzung in Richtung Hornoldendorf. Bei der Kollision ist ein Kunststoffteil vom blauen Fahrzeug abgefallen und wurde von der Polizei sichergestellt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Im Parkhaus an der Lemgoer Straße "erwischte" es einen silberfarbenen Seat. Der Wagen parkte tagsüber in der 3. Ebene und muss zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug berührt worden sein. Der Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Die Schadenshöhe liegt vermutlich bei etwa 750 Euro. Auf dem Kronenplatz hat es zwischen 07.30 Uhr und 16.15 Uhr eine Berührung zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem geparkten Opel Signum gegeben. Der blaue Opel stand ziemlich mittig auf dem großen Parkplatz und wurde entlang der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.000 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. In allen geschilderten Fällen bitten die Ermittler des Verkehrskommissariates Detmold um Hinweise zum möglichen Verursacherfahrzeug oder zu dessen Fahrer/in und sind unter 05231 / 6090 erreichbar.

