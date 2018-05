Polizei Lippe / Detmold-Pivitsheide. Schwerer Unfall in der ...

Detmold-Pivitsheide. Schwerer Unfall in der Fischerteichkurve.

Lippe - (AK) Am Donnerstagabend, gegen 20:50 Uhr kommt es auf der Augustdorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführer schwer verletzt werden.

Ein 25-jähriger Augustdorfer befährt mit seinem Mercedes die Augustdorfer Straße von Detmold kommend in Richtung Augustdorf. Beim Durchfahren der scharfen Rechtskurve in Höhe der Einmündung Am Fischerteich kollidiert er aus noch unklaren Gründen frontal mit dem Opel einer 27-jährigen Augustdorferin, die in Richtung Detmold fährt. Die Opelfahrerin muss durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wird sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gilead nach Bielefeld geflogen. Der Mercedesfahrer wird notärztlich versorgt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gefahren. Beide Autos werden erheblich beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 000 EUR. Die Feuerwehr unterstützt bei der Unfallaufnahme durch den Einsatz einer Drehleiter und Lichttechnik. Die Augustdorfer Straße ist zwischen Hörster Bruch und Teutoburger Waldstraße zum jetzigen Zeitpunkt noch gesperrt.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe