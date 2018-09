Polizei Lippe / Detmold - Pivitsheide. Schwerer Verkehrsunfall.

Detmold - Pivitsheide. Schwerer Verkehrsunfall.

Lippe - Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann war in seinem VW Polo in Fahrtrichtung Augustdorf unterwegs und befand sich etwa in Höhe der Tankstelle zwischen Stoddartstraße und Ortseingang Pivitsheide, als der Wagen laut Zeugenaussagen offensichtlich beschleunigend gegen das Heck eines vorausfahrenden Mercedes mit einem 57-Jährigen am Steuer prallte. Der Polo geriet anschließend ins Schleudern und stieß gegen einen rechtsseitig stehenden Baum. Von dort aus prallte der Wagen zurück und blieb auf der Straße stehen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen dem Fahrer sofort zu Hilfe und holten ihn aus dem Auto. Als sie den Mann im Freien hatten, fing der Polo an zu brennen. Die eintreffende Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten, dennoch brannte das Auto aus. Der schwerverletzte Fahrer ist nach notärztlicher Versorgung ins Klinikum Detmold gefahren worden. Weil die Unfallursache unklar ist, hat die Polizei den Polo sichergestellt. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 25.000 Euro. Die Bielefelder Straße ist bis 16:45 Uhr zwischen der Kreuzung Stoddartstraße und dem Ortsteingang Pivitsheide gesperrt.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe