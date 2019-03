Polizei Lippe / Detmold - Pkw-Aufbruch

Detmold - Pkw-Aufbruch

Lippe - (LW) Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwochabend bis Freitagabend an einem blauen Seat die rechte Seitenscheibe ein und durchsuchten den Pkw. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Freyastraße geparkt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

