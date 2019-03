Polizei Lippe / Detmold. PKW touchiert Ausparkende und flüchtet

Detmold. PKW touchiert Ausparkende und flüchtet

Lippe - (KL) Während eine Ford Fahrerin am Montagabend, 25.03.2019, in einer Parklücke rangierte, beschädigte ein vorbei fahrendes Auto ihren rechten Außenspiegel. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern flüchtete vom Unfallort.

Eine 64-jährige Lemgoerin stieg gegen 19:30 Uhr nach dem Einkaufen in ihren grauen Ford C-Max, den sie auf einem überdachten Parkplatz an der Klingenbergstraße vorwärts eingeparkt hatte.

Die Fahrerin rangierte ihren Wagen erst rückwärts, anschließend hielt sie kurz an, um vorwärts weiter zu fahren. In diesem Moment fuhr ein anderes Auto von hinten kommend rechts an der Seniorin vorbei. Die 64-Jährige hörte einen lauten Knall. Der PKW, vermutlich ein silbern oder grauer SUV, setzte jedoch seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht den Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter der 05231-6090 zu melden.

