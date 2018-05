Polizei Lippe / Detmold - Schneller Fahndungserfolg nach ...

Detmold - Schneller Fahndungserfolg nach Raubversuch

Lippe - (RB) Am Samstagabend, gegen 22:48 Uhr, kam es auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule an der Sprottauer Straße zu einem Raubdelikt. Eine Gruppe junger Detmolder (alle 17 Jahre) hielt sich auf dem Schulhof auf, als plötzlich 3 unbekannte Männer auf sie zukamen. Die 3 Unbekannten forderten zunächst einen kleinen Geldbetrag. Als die 17-Jährigen dieser Forderung nicht nachkamen, erhielt einer der 17-Jährigen durch einen der Unbekannten zunächst einen Kopfstoß, um anschließend mit einem Gegenstand am Oberkörper verletzt zu werden. Als seine Freunde dem 17-Jährigen zu Hilfe kommen wollten, wurden sie von einem anderen der 3 Unbekannten mit einem Gegenstand bedroht. Anschließend flüchteten die 3 Unbekannten mit einem Pkw vom Tatort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw durch eine Polizeistreife angetroffen und angehalten werden. Die beiden Haupttäter konnten ermittelt und festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde gegen sie eingeleitet. Mögliche weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Detmold unter Tel. 05231 6090.

