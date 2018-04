Polizei Lippe / Detmold. Schwarzer Mercedes beschädigt.

Detmold. Schwarzer Mercedes beschädigt.

Lippe - (AK) Am Samstag, zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes auf dem Parkplatz der Staatsanwaltschaft an der Gerichtsstraße beschädigt. An dem Mercedes konnten Beschädigungen am Heck festgestellt werden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet unter Tel. 05231/6090 um Hinweise.

