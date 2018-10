Polizei Lippe / Detmold. Täter brach Vorhaben ab.

Detmold. Täter brach Vorhaben ab.

Lippe - In der Nacht zu Montag wollte ein unbekannter Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße einsteigen. Den Zugang hatte sich der Einbrecher bereits geschaffen, betrat aber nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nicht die Wohnung und verschwand wieder. Vielleicht fühlte er sich beobachtet oder wurde sogar gestört. Wem etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

