Polizei Lippe / Detmold - Vermisstenfahndung nach ...

Detmold - Vermisstenfahndung nach orientierungslosen Mann

Lippe - (KF) Seit Sonntagabend fahndet die Detmolder Polizei nach einen 55jährigen Mann, der aus einem Altenheim aus der Innenstadt Detmold abgängig ist. Der Mann hat das Heim am Nachmittag, Uhrzeit nicht bekannt, verlassen. Gesucht wird der Edmund N. 55 Jahre alt, 190 cm groß, schlank, graue dünne Haare mit Halbglatze, Bekleidet ist die Person mit dunkler Hose, graues Sweatshirt, einer beigen Übergangsjacke und dunklen Turnschuhen. Der Mann ist orientierungslos aber noch gut zu Fuß. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold: Tel 05231 / 6090

