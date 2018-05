Polizei Lippe / Detmold - Versuchter Einbruch

Detmold - Versuchter Einbruch

Lippe - (RB) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, wurde eine 24-jährige Detmolderin im Stratenweg durch ein Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Bei einer Nachschau aus dem Fenster konnte sie die Ursache des Geräusches allerdings nicht ausmachen. Da das Geräusch verstummte, legte sie sich wieder schlafen. Erst am Morgen stellte sie fest, dass Unbekannte einen Rollladen im Erdgeschoss des Hauses hochgeschoben hatten. Offensichtlich hatten sie versucht, das hinter dem Rollladen liegende Fenster aufzubrechen. Allerdings ist es ihnen nicht gelungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten sich an die Polizeiwache in Detmold zu wenden! Tel. 05231 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe