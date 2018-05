Polizei Lippe / Detmold - Vorfahrtsunfall endet mit 2 ...

Detmold - Vorfahrtsunfall endet mit 2 Verletzten und hohem Sachschaden

Lippe - (RB) Am Freitag, gegen 16 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lage mit seinem Pkw den Hachholzweg in Richtung Bielefelder Straße. An der Einmündung beabsichtigte er nach links auf die Bielefelder Straße in Richtung Stadtmitte einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Lkw mit Anhänger eines 40-jährigen Detmolders, der in Richtung Augustdorf unterwegs war. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Obwohl der Lkw den Pkw genau an der Fahrertür erwischte, wurden der Pkw-Fahrer und seine 49-jährige Beifahrerin aus Lage nur leicht verletzt. Sowohl der Pkw, als auch der LKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Lediglich der Anhänger des Lkw konnte durch ein Ersatzfahrzeug von der Unfallstelle weggefahren werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 50.000 EUR geschätzt.

