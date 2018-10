Polizei Lippe / Detmold. Wagen beschädigt.

Detmold. Wagen beschädigt.

Lippe - Ein Detmolder musste Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr eine Beschädigung an seinem geparkten Volvo feststellen. Das Auto stand auf dem Parkstreifen in der Felix-Fechenbach-Straße gegenüber des Verbrauchermarktes. Offenbar hat ein Auto den grünen Volvo im Vorbeifahren gestreift und die linke Rückleuchte und die hintere Beifahrertür beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt zirka 2.000 Euro. Wer Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder seinem Fahrer machen kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5052 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe